الإمارات تسجل أعلى هطول أمطار في يناير الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:عدنان عكاشة، ووام

كسرت الأمطار التي شهدتها الدولة خلال شهر يناير الجاري أعلى معدل أمطار مسجل في الدولة، بحسب المركز الوطني للأرصاد.

وكشف عن تسجيل منطقة خطم الشكلة لرقم قياسي جديد على مستوى هطول الأمطار إذ بلغت 194,6 ملم خلال الفترة من 9 حتى 12 يناير الجاري، متجاوزة بذلك الرقم المسجل منذ عام 1996 في خورفكان بواقع 144 ملم.

كشف المركز عن تنفيذ 22 طلعة جوية لتلقيح السحب منذ بداية يناير الجاري من شأنها أن تسهم في زيادة معدلات هطول الأمطار من السحب الركامية الملقحة بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 في المئة.

وشهدت مناطق متفرقة من الدولة في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، سقوط أمطار مختلفة الشدة، حيث بدأت سقوط أمطار متوسطة على مدينة أبوظبي، وأمطار غزيرة على العجبان وسيح شعيب وغنتوت، وخفيفة على الفقع والشويب في العين، وغزيرة مع رعد على الشارقة، وعلى مطار دبي.

وسجل جبل جيس في رأس الخيمة أقل درجة حرارة في الدولة بلغت 0.1- درجة مئوية، عند 04:15 صباحاً.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم الخميس، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية آخر الليل وصباح الجمعة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/‏س، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الجمعة، صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وتزداد الرطوبة النسبية آخر الليل وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على مناطق متفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 20 إلى 28 تصل إلى 35 كم/‏س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وعن طقس السبت، توقع المركز أن يكون صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتزداد الرطوبة آخر الليل وصباح الأحد، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 18 إلى 26 تصل إلى 35 كم /‏ س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

فيما تمكنت مجموعة من المغامرين ومطاردي الأمطار والظواهر الطبيعية، من شباب الإمارات، من الوصول إلى قمة جبل جيس في رأس الخيمة، نحو 1950 متراً عن سطح البحر، لرصد «البساط الأبيض»، الذي شكله الثلج على امتداد مساحة واسعة، في واقعة نادرة.

وبجانب صور «الثلج» الساحرة، التي التقطوها هناك، صنع مغامرو الإمارات مشاهد جميلة ومعبرة من تشكيلات «الثلج»، ووثقوها، عكس بعضها روحاً وطنية، حيث رصدوا «علم الإمارات» فوق القمة الجبلية البيضاء والشاهقة، ليزداد المشهد الطبيعي جمالًا على جمال، ومثلت أخرى روحاً طريفة، تمثلت في رجل الثلج.

ووفقاً لفريق «سماوي للاستكشاف»، بدأ «المطر الثلجي» على قمة جبل جيس، الذي يبعد نحو 25 كيلومتراً شمال شرق مدينة رأس الخيمة، في نحو السابعة و50 دقيقة مساء أمس، ثم تساقطت الثلوج، المعروفة في مناطق ودول العالم الباردة، في الساعة الرابعة فجراً.

ونجح فريق «سماوي للاستكشاف»، الذي ضم 5 أعضاء، من الوصول إلى قمة «جيس»، على متن مركبات خاصة، ذات دفع رباعي، وقضى نحو 24 ساعة بين الثلوج وقبلها المطر الثلجي أو «المتجمد»، بقيادة سلطان بن الشيخ مجرن، رئيس ومؤسس الفريق، وأحمد البدواوي، وسالم المعلا، وعمار الهاشمي، وراشد الشحي.

وأكد راشد الشحي (33 عاماً)، أحد المغامرين الذين عاشوا بين الثلوج يوماً كاملاً، ل«الخليج»، أنهم قضوا لحظات لا تنسى بين الثلوج والربوع البيضاء في أرض الإمارات، وعلى أعلى قمة جبلية في الدولة، وسجلوا مشاهد لا تفارق الذاكرة، وشهدوا تجربة نادرة وممتعة، وسعادة لا توصف.

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حركة نشطة في ورش إصلاح المركبات بعد الأمطار



العين: منى البدوي

تشهد الورش المتخصصة في تصليح أعطال المركبات بمنطقة صناعية العين، إقبالاً كثيفاً من أصحاب السيارات التي تضررت خلال التقلبات الجوية، وشهدت خلالها المدينة سقوط كميات كبيرة من الأمطار، ما نتج عنه تراكمها وتدفقها في الأودية والطرق والأحياء السكنية والبنايات التي تتضمن مواقف تحت الأرض.

«مصائب قوم عند قوم فوائد»، مقولة انطبقت على مُلاك المركبات التي أصيبت بالأعطال، بعد أن استنشقت مكائنها كميات من المياه، ما أدى إلى تعطلها ونقلها إلى مواقع التصليح.

وأفاد أحد أصحاب الورش، بأن أغلبية المركبات الموجودة متعطلة بسبب تلف محركاتها، وهو ما جاء إما بسبب اصطفاف المركبة في موقع منخفض تراكمت فيه المياه، أو السير في طريق ترتفع فيه كمية المياه.