جيدسون.. أولى صفقات مورينيو اشتراه بنفيكا بكيس كرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

وضع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في أعلى قائمة أهدافه من اللاعبين للتعاقد معهم، البولندي أركاديوز ميليك (25 عاماً) مهاجم نابولي الإيطالي الذي سجل حتى الآن 10 أهداف في 12 مباراة مع فريقه هذا الموسم.

وسبق لميليك أن عبر عن أمنيته اللعب في استاد «أولد ترافورد» في مقابلة محلية بعد انتقاله لبايرليفركوزن الألماني في 2012 قال فيها: حلمي أن ألعب لمانشستر يونايتد، اشجعه منذ الطفولة وأحلم باللعب فيه يوماً ما لكنني حالياً لاعب في ليفركوزن وبعيد جداً عن مانشستر. وتمنى ميليك أن يلعب في اليونايتد مع أيقونته ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، وقال: أتمنى اللعب بجانبه في اليونايتد.

في عام 2011 خضع ميليك لتجربة أداء في توتنهام عندما كان هاري ريدناب مدرباً، لكنه لم يعجب توتنهام لدرجة دفع 100 ألف استرليني لشراء خدماته، ولاسيما أن الفريق يضم مهاجمين أكثر براعة منه، وحاول ريدينج (فريق درجة أولى) شراءه أيضاً قبل عام من صعود نجم اللاعب على الساحة الدولية.

عانى ميليك في ألمانيا وأعاره ليفركوزن لفريق أوجسبورج الألماني ووجهت إليه انتقادات وأرسل بإعارة إلى نادي أياكس، وكان هذا الفريق الهولندي طوق نجاته وتحول عقد الإعارة لدائم في 2015 ليسجل 47 هدفاً في 75 مباراة تحت قيادة فرانك دي بوير كرأس حربة بالرقم 9، بعد عام في هولندا انتقل ميليك لإيطاليا مع نابولي مقابل 32 مليون استرليني لكنه بعد بداية مذهلة عانى إصابات ثم عاد ليسجل 20 هدفاً الموسم الماضي في جميع المسابقات.

أما البرتغالي جيدسون فيرنانديز لاعب وسط بنفيكا (21 عاماً) فقد تعاقد نادي توتنهام معه (18 شهراً) بنية الشراء مقابل 56 مليون استرليني في 2021، ليكون أول صفقات المدرب جوزيه مورينيو في ناديه الجديد.

وظهرت صورة لجيدسون مع والده على «تويتر» وهو يحضر مباراة خسارة توتنهام أمام تشيلسي في 22 ديسمبر/‏ كانون الأول الماضي، ما يدل على أن توتنهام خطط مسبقاً لشراء اللاعب وليس فجأة بسبب كثرة الإصابات.

صفقة مربحة

نشأ جيدسون في جزيرة ساو تومي على بعد 189 ميلاً غرب عاصمة الجابون واشتراه بنفيكا وهو صغير مقابل 215 استرليني، إضافة إلى كيس يضم 25 كرة من نادي فريلاس المحلي، لكن بنفيكا سيربح كثيراً من صفقة بيعه إذ وضع شرطاً جزائياً في عقده ب 87.5 مليون استرليني.

ووقع جيدسون أول عقد مع بنفيكا في 2009 بعد تمضيته عاماً في أكاديمية فريلاس وأصبح جزءاً من الفريق الرديف في 2017 ثم بعد موسم واحد انتقل للعب في الفريق الأول وتم ترشيحه في 2018 ضمن 20 اسماً لجائزة الكرة الذهبية للناشئين.

شارك جيدسون في 46 مباراة مع بنفيكا في جميع المسابقات بموسمه الأول وسجل 3 مرات وصنع 6 أهداف وساعد الفريق في حصد اللقب.

الطريف أن مدرب وولفرهامبتون نونو أسبيريتو هو الوحيد في عالم الكرة الذي يشارك جيدسون النشأة في الجزيرة التي شيدتها البرتغال في القرن ال15 أثناء حقبة تجارة العبيد.

عانى جيدسون وعائلته الفقر في الجزيرة وكانت الكرة طريقة الهروب الوحيدة من الجحيم وتعلمها في شوارع ساوتومي وهاجرت العائلة لمدينة فريلاس جنوب شرقي البرتغال ليلتحق بأكاديمية نادي فريلاس المحلي غير المعروفة لكنه جذب أنظار بنفيكا بعد عام فيها. يتمتع جيدسون بثقة عالية بالنفس أهلته لتسديد ركلة جزاء فوز البرتغال على إسبانيا في نهائيات أوروبا دون ال 17 عاماً في 2017 وسيكون جيدسون أفضل بديل عن موسى سيسوكو الذي سيغيب حتى إبريل/‏ نيسان المقبل للإصابة.