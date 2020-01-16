تعاون ثقافي بين الشارقة وعمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان«الخليج»:

استقبل وزير الثقافة الاردني باسم الطويسي، والأمين العام بالوزارة هزاع البراري، كلاً من عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة الأمين العام لجائزة الشارقة للإبداع العربي، لبحث انعقاد الدورة (24) لجائزة الشارقة للإبداع العربي - الإصدار الأول المقرر تنظيمها في عام 2021 بالعاصمة الأردنية عمان، وقد رحب الوزير بطلب دائرة الثقافة، مؤكداً الدور الريادي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على كل الصعد، خصوصاً الدور الثقافي الذي يرعاه بشكل متواصل، مشيراً إلى نجاح تجربة انعقاد ملتقى الشارقة للسرد في دورته بالأردن في سبتمبر/‏ أيلول الماضي، الذي استقطب عدداً كبيراً من الأدباء والكتاب الأردنيين، والعرب، وأسهم في ارتقاء واقع الحراك الثقافي ورعاية الشباب العربي.

من جانبه، قال عبدالله العويس: «تحظى جائزة الشارقة للإبداع العربي - الإصدار الأول برعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، بأصداء تؤكد على روح التعاون بين الدول العربية الشقيقة، حيث نتج عن هذا التعاون تأسيس وانطلاق العديد من المبادرات الثقافية التي غطت أرجاء الوطن العربي الكبير، وعندما تحتفل الجائزة بالفائزين في حقولها في بلدانهم، فإنما يأتي ذلك من حرص سموه على أن يلقى المبدعون من الشباب العربي العناية الكاملة، وأن يأخذوا دورهم في مجتمعاتهم».

وأضاف العويس: «كان التوجّه بأن تتنقل الجائزة إلى الدول العربية، ويُستَكمل هذا الاحتفاء بدعوة الفائزين، كلّ في بلده، لإظهار إبداعه لجمهوره المحلي، من خلال التنسيق مع المؤسسات الثقافية العربية وبيوت الشعر المنتشرة في الوطن العربي، لتسليط الضوء على النتاج الإبداعي للشباب والتواصل مع أقرانهم في الساحة الثقافية العربية».

تجدر الإشارة أن أن حقول جائزة الشارقة للإبداع العربي هي: (القصة القصيرة، الشعر الفصيح، الرواية، النص المسرحي، أدب الطفل، النقد)، ولكل حقل ثلاثة فائزين، ومنذ انطلاق الجائزة في دورتها الأولى عام 1997، بلغ عدد المشاركين 8500 من مختلف البلدان العربية، وعدد الفائزين 400، وعدد الإصدارات المطبوعة 400 إصدار ضمن الحقول الستة، وستحتفي الجائزة في دورتها ال(23) في العاصمة المغربية الرباط.