شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء إبعاد زوجة المواطن يطبق قريباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: إيهاب عطا

كشف القاضي عيسى شريف، رئيس محكمة الاستئناف بدبي، عن حدوث تغير في نمط ونوع الجريمة داخل الدولة خلال السنوات الأخيرة، وتراجع قضايا القتل وأحكام الإعدام، وانتشار جرائم التزوير في عقود الإيجار، بسبب الرغبة في العيش في الدولة والتمتع بمستوى الحياة الراقي بها، موضحاً أن أحكام قضايا الاعتداء البدني تكون بحسب عمر المجني عليه ودرجة القرابة من المتهم، لأن من واجب القاضي الحفاظ على العلاقات الأسرية، وأن تقديم التنازل لا يعني انقضاء الدعوى أو الحكم بالبراءة، وأن اللبس في أحكام قضايا المخدرات هو بسبب عدم نشر حيثيات الأحكام. وأوضح في حواره مع ”الخليج 365” أن بعض الآسيويين يستخدمون نبات الخشخاش المخدر في الطهي وفي تلك الحالة لا يحاكمون بتهمة حيازة المخدرات، ومن الوارد أن يحكم على تاجر المخدرات بالمؤبد ولو في جرام واحد، وأن الحكم بالبراءة في الاستئناف ليس معناه تقصير من النيابة العامة، وأن القاضي مثل الطبيب لابد أن يكون متابعاً بشكل مستمر لما يستجد في الشأن القانوني، مشيراً إلى الأعذار التي توجدها محكمة التمييز وتعطيها للقاضي عندما تعيد تفسير مبدأ قانوني، مشدداً على أن تعود عقوبة الإبعاد جوازية وتقديرية ومن سلطة القاضي، وأن هناك تعديلاً في مسألة إبعاد زوجة المواطن سيطبق منذ بداية 2020، وأن هناك مبالغات في الإبلاغ عن جرائم التحرش، فإلى الحوار..

* من واقع تعاملكم اليومي مع القضايا هل لاحظتم اختلافاً في نوعية الجرائم خلال السنوات الأخيرة؟

- نعم.. بالفعل هناك أنواع من الجرائم تغيرت خلال السنوات الأخيرة بسبب الوعي والجهود الأمنية، فمثلاً قلت جرائم القتل، وظهرت جرائم أخرى بسبب الرغبة في العيش داخل الدولة واستقدام الأسر للتمتع بمستوى الحياة العالي، ومن تلك الجرائم تزوير عقود الإيجار للتقديم على تأشيرات استقدام الزوجة والأولاد، وفي حالة عدم وجود الركن الأساسي للحياة وهو المسكن يلجأ البعض إلى تزوير عقود إيجار على غرار الصحيحة وتقديمها إلى الجهات المختصة لإصدار التأشيرات، لكن يتم كشفها والقبض على المزور وصاحب العلاقة ويكون المتهم الرئيسي، لأنه كان على علم بالتزوير واستخدم المستند المزور، لأنه يعلم أنه ليس لديه مسكن فمن أين يكون العقد وكيف يكون صحيحاً.

لا يوجد حسن نية

* وهل عدم قيام صاحب الطلب بالتزوير يعفيه من المسؤولية أو يخففها عنه باعتباره حسن النية؟

- لا.. لا يوجد هنا حسن نية، حتى ولو كان يعتقد أن الحصول على العقد وتقديمه مسألة روتينية، لأنه هو المستفيد الأصلي من هذا التزوير وعلى علم به، وحتى ولو لم يرتكبه هو أو يطلب من أحد أن يزور له، لكنه يتحدث إلى المزور ويقول له أنا أريد التقديم على تأشيرة لأسرتي أو أبنائي فيطمئنه أنه سيحضر له عقد إيجار مقابل مبلغ من المال، فهنا تبدأ عملية التزوير بعد موافقته على الحصول على عقد ليس له أصل أو أساس في الواقع.

أحكام براءة

* وهل توجد أحكام براءة في مثل هذه القضايا أم جميعها يصدر فيها أحكام؟

- أحياناً نحكم بالبراءة في بعض القضايا عندما يتأكد لهيئة المحكمة أن المتهم لم يكن على علم بالتزوير، ويتم إثبات ذلك أمام المحكمة عن طريق الشهود وملابسات القضية، ويكون المتهم ساعتها وقع ضحية للمزور أو المندوب، وعندما تتكون قناعة القاضي يحكم بالبراءة، حتى لو أخذت حكماً في أول درجة تأتي البراءة في الاستئناف أو ربما العكس.

ظروف القضية

* في الاستئناف نتوقع دائماً أن تكون الأحكام في صالح أحد الأطراف بالتخفيف، لكن نفاجأ أحياناً بتغليظ العقوبة، فعلى أي شيء يعتمد الحكم؟

- ظروف القضية هي التي تحدد الحكم وكذلك قناعة القاضي، فمثلاً إذا كانت قضية اعتداء على شخص في نفس عمر المتهم، يختلف الحكم فيها عما إذا كان الاعتداء حصل على طفل أو رجل كبير السن، عندما تختلف المعطيات يختلف تقدير العقوبة، ولو اعتداء بين أفراد الأسرة تكون العقوبة أخف، لأنك كقاض تحافظ على علاقات أسرية وإنسانية موجودة، وليس العكس، ودور القاضي في تقدير العقوبة كبير، وخبرته تلعب دوراً في ذلك.

* وماذا عن تقديم المجني عليه تنازلاً للمتهم هل ينهي القضية؟

- لا.. ليس في كل الحالات، فرغم وجود تنازل في بعض القضايا فلا نعتد به ولا يؤثر في انقضاء الدعوى، فقضايا الشيكات قد يقبل فيها التنازل، لأنها حقوق مدنية ومالية، أما في الجنايات كالسرقة بالإكراه أو الخطف وغيرها، فالتنازل هنا لا يغني عن العقوبة ولا تنقضي الدعوى به، كما أن هناك عاملاً مهماً في قبول التنازل من عدمه وهو تاريخ المتهم الإجرامي، بالعكس تغلظ العقوبة إذا كان للمتهم سوابق.

أحكام قضايا المخدرات

* قضايا المخدرات تسبب لنا وللقارئ الحيرة خاصة في أحكامها؟

- نعم هذا بسبب عدم الاطلاع على كل تفاصيل القضية منذ أول جلسة حتى يصدر الحكم أو غياب تفاصيل حيثياته عنكم، فمثلاً في قضايا الحيازة للمواد المخدرة بقصد التعاطي، قد تكون العقوبة عامين أو غرامة لو كانت أول مرة للمتهم فهناك خياران أمام القاضي، والحكم هنا لا يشترط فيه الكمية، لأنه قد تكون ضبط بكمية كبيرة إلى حد ما، ولا يملك وصفة طبيه لكن يتعاطاها بشكل شخصي كأن يكون أحضر كمية كبيرة خوفاً من عدم تمكنه من إحضارها ثانية.

الجهل بالقانون

* في قضايا حيازة وجلب أقراص طبية مع الجهل أنها مدرجة في جدول المخدرات، هل الجهل بالقانون يعفي من العقوبة؟

- لا طبعاً.. الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة، لأن هذا يفتح المجال أمام الجميع ليرتكبوا الجريمة ثم يدعون الجهل بالقانون، لكن في نفس الوقت هناك أيضاً جرائم تكون واضحة وليس فيها أحكام بعقوبات، مثل حيازة وجلب بعض النباتات التي تدخل في تصنيع المخدرات، ويتبين من ظروف الواقعة أنه لا يحوزها بأي قصد إجرامي، مثل الخشخاش يستخدم في صنع مخدر الأفيون، لكن عندما يتم طهيه عند مستوى معين يستخدم في الطعام، عندئذ لا يصلح استخدامه في المخدرات، ويتم تقدير عقوبة الحيازة بناء على ملابسات الجريمة، كأن يخفيها المتهم في مخبأ سري في حقيبته، لكن مثلا شخص أحضرها في يده وبدون قصد الإخفاء فهذا يؤكد أنه يحوزها بقصد الطهي وليس الاستخدام في المخدرات، كالآسيويين الذين يجلبونها لاستخدامها في الطعام، وهناك قضايا حيازة لكنها بقصد الحيازة المجردة وليست للاتجار وهنا ليس شرط الكمية المضبوطة فتكون أحكامها خفيفة، وهناك جرائم يكون فيها الحكم بالمؤبد على كمية صغيرة جداً مجرد جرامات معدودة حتى لو جرام واحد، لكن ثابت القصد من الحيازة هو الاتجار، لأنه أكيد باع كميات أكبر قبل ذلك وقد يصل الحكم إلى المؤبد، بعكس حيازة كمية تملأ شاحنة لكن لا يتوافر قصد الاتجار أي حازها بقصد النقل فقط.

جديد في القضية

* عندما تحكم محكمة الاستئناف بالبراءة هل معناه براعة المحامي أم تقصير جهات التحقيق؟

- لا نستطيع القول إن هناك تقصيراً في كل البراءات، رغم وجوده أحياناً في بعض الحالات سواء من الشرطة أو النيابة ونسبتها قليلة، لكن أحياناً أخرى يكون الحكم بالبراءة بسبب وجود أدلة جديدة أو توضيح من المحامي لهيئة المحكمة بشيء لم يتمكن منه في محكمة أول درجة.

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عدم الاختصاص

* وماذا عن القضايا التي يحكم فيها بإعادة المحاكمة؟

- يكون ذلك عند عدم الاختصاص في نظر القضية، كأن تقرر المحكمة أنها غير مختصة بنظر القضية وتستأنف النيابة العامة، وترى محكمة الاستئناف أنها مختصة فتعيدها مرة أخرى وتنظر من جديد في أول درجة.

تعدد درجات التقاضي

* وماذا عن إعادة تكييف القضية والتهم، كما حدث في قضية الصحفي البريطاني قاتل زوجته، وتداول القضية في أكثر من درجة؟

- تعدد درجات التقاضي ضمانات للمتهم في تداول قضيته بشفافية عالية، وكذلك تكفل له الحق في أن يحصل على أخف حكم ممكن، ففي بعض الأحيان قد تحدث أخطاء قانونية، لذلك عندما تصل القضية للتمييز تعطي فرصة لصدور إقرار مبدأ قانوني جديد، أو تفسير جديد لنص القانون، وهنا تعاد القضية للاستئناف مرة أخرى، للاستفادة منه، وقاضي التمييز عندما يفسر المادة تفسيراً جديداً تكون المحاكم الابتدائية ملزمة بهذا التفسير ويؤخذ في الاعتبار، فالقاضي مثل الطبيب لابد أن يكون متابعاً بشكل مستمر لما يستجد في الشأن القانوني، مثل قضايا المخدرات ينص القانون على أنه لا يجوز النزول بالعقوبة في قضايا المخدرات مثلاً، لكن محكمة التمييز قالت إن هناك أعذاراً مخففة أو حالات تخفف فيها العقوبة، فينص مثلاً على أنه يتم معاقبة المتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وأنا كقاض لا يمكن تجاوز النص، لكن محكمة التمييز أعطت رخصة أو ما يشبه ذلك كأن يكون المتهم حدثاً صغير السن من 18- 21 سنة فيجوز تخفيف الحكم.

استئناف النيابة

* نتوقع دائماً أن يكون تفسير المبدأ القانوني في صالح المتهم، فهل تطعن النيابة على أحكام الاستئناف؟

- أحياناً يحدث هذا عندما تستأنف النيابة ونرفض الطعن، تلجأ إلى التمييز، وفي معظم الأحوال يكون التمييز في صالح المتهم، ولا تطعن النيابة على أحكام الاستئناف إلا في حالات نادرة، وهناك قضايا النيابة طعنت عليها أمام محكمة التمييز لصالح المتهم، فمثلاً في حالة الحكم بالحبس والغرامة، فهذا مخالف للقانون في بعض القضايا فتطعن النيابة لتطبيق عقوبة واحدة.

أصل العقوبة الردع

* قلة أحكام الإعدام في قضايا القتل، هل بسبب طبيعة الجريمة أم استخدام الرأفة والتسامح مع المتهم كشعار عام في الدولة؟

- أحكام الإعدام لابد أن تكون بالإجماع من القضاة الثلاثة، بعكس الأنواع الأخرى من القضايا، ويأتي حكم المؤبد ليكون الأغلب عندما لا يتوافر الأجماع، ويهدف الحكم أحياناً ليكون رسالة ردع للغير والأصل في العقوبة هي الردع، بخلاف معاقبة المجرم.

طبيعة إنسانية

* إذا كان الموضوع للردع فلماذا تتكرر الجريمة؟

- هذه طبيعة إنسانية على مر العصور، الجريمة موجودة دائماً، وأتذكر من قبل نفذ حكم الإعدام بشكل علني في جريمة قتل في رأس الخيمة، كانت جريمة قتل واغتصاب للطفلة «ليلى» وكان هناك اهتمام إعلامي كبير، وكانت قضية رأي عام اغتصاب وقتل، وتم التنفيذ أمام كاميرات التلفزيون، وهذا له تأثير في النفوس وردع لمن يفكر بارتكاب مثل هذا النوع من الجرائم.

عقوبة الإبعاد

* هناك شق مثير للجدل في معظم أحكام الجنايات وهي عقوبة الإبعاد، هل يمكن إعادة النظر فيها؟

- قانون العقوبات بعد تعديله جعل الإبعاد عن الدولة في معظم الأحكام الجنائية وجوبي، ولم يترك المشرع مساحة للقاضي أن يقدر الموضوع، وأن تكون العقوبة تقديرية مثلما كانت من قبل، خاصة أنه في بعض الحالات تتطلب عدم الحكم بالإبعاد، وهناك تعديل في بعض الجوانب مثل النص على أن زوجة المواطن الأجنبية لا تبعد في الجرائم التي ينطبق عليها النص القانوني الملزم للإبعاد، وسيتم تطبيق هذا النص بداية 2020 بعد نشره في الجريدة الرسمية مباشرة، وهذا فيه مراعاة لظروف أسرية وإنسانية، فلو تم إبعادها تعرض للخطر إذا رجعت وطنها الذي لم تعش فيه ولا تعرف أحداً فيه خاصة إذا كانت من مواليد الدولة.



سوء استغلال القانون



أوضح القاضي عيسى شريف رئيس محكمة استئناف دبي أن الشرطة لا تملك القدرة دائماً على تحديد أبعاد القضية، فهي فقط جهة تحقيق وجمع أدلة، والحفظ يكون في النيابة إذا ارتأت ذلك، وهناك أحياناً سوء استخدام أو استغلال للنص القانوني من قبل البعض، يبلغ عن واقعة تحرش تكون بسيطة، كأن تقبل رأس طفل أو غيره وليس فيها قصد جنائي، لكن الحكم طبعاً يكون حسب القضية وملابساتها وهذا ما يتضح أمام القاضي، وأحياناً تبدو القضية للوهلة الأولى أنها بسيطة ولا تستحق لكن في الأوراق والأدلة تظهر الجريمة والقصد الجنائي، كأن يكون هناك طفل مرتبك أو حزين وعندما تسأله أمه لا يعترف في البداية لكن عندما تصغي إليه وتلح عليه يخبرها أن المتهم تحرش به أو بها، وهذا لا يعني أنه لا توجد براءات في قضايا التحرش أو هتك العرض، لكن دائماً الحكم يكون بحسب ظروف القضية، وحيثيات الحكم تفصل سبب الحكم، وما يحدث أن الإعلام عندما ينشر الحكم يكون غير متوقع مقارنة بما نشر في البداية عن القضية.