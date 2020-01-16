فعاليات «أيام الشندغة».. بعد جديد للاحتفاء بالتراث والتقاليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خصصت فعاليات «أيام الشندغة» التي تقيمها هيئة الثقافة والفنون في دبي، محطات متنوعة في أروقة منطقة الشندغة التاريخية،تبرز روح الابتكار لرواد أعمال في الإمارات نجحوا في إضفاء بعدٍ جديد للتراث والتقاليد مع الحفاظ على الأصالة الإماراتية العريقة، وتشهد تلك المحطات مشاركة واسعة من مواهب عدة في فنون حِرَفية متنوعة استلهموا من عناصر التراث أساساً لأعمالهم المبتكرة ليبرزوها في منتجاتهم بشكل معاصر.توزعت باقة من المعارض في أرجاء المكان الذي شكل منصة مهمة لأصحابها من أجل الاحتفاء بالتراث، من خلال عدة طرق ووسائل ابتكروها لتقديم التراث بشكل حضاري وخلّاق، تجلى في شتى أنواع أعمالهم الفنية والحِرَفية اليدوية التي ترتكز على التراث والتقاليد المحلية في ثوب معاصر. أول المشاريع التي يشاهدها الزوار في «أيام الشندغة» مزرعة «لآلئ السويدي» من رأس الخيمة، وتوفر فرصةً للاطلاع على تاريخ الإمارات الغني برحلات صيد اللؤلؤ. ويشرح عبد الله راشد السويدي غواص وتاجر لؤلؤ ومؤسس المزرعة أنه عمل على تلقيح المحار، حيث أجرى أبحاثاً ودراسات أثبتت أنه يمكن استرجاع تجارة اللؤلؤ باستخدام الابتكارات الحديثة والتكنولوجيا. وعن مشاركته في هذا الحدث الثقافي المميز، يقول السويدي: سعداء بمشاركتنا في أيام الشندغة، فلهذه المنطقة التاريخية مكانة خاصة لدينا، ويبهجنا إعادة إحيائها مع الحفاظ على هويتها العريقة.أما مبادرة «زي»، فتحتفي بالمحافظة على التراث العربي من خلال جمع وتوثيق وحفظ وعرض اللباس التقليدي، والمجوهرات والحلي وأنماط الزينة الجسدية. وفي أحد أركان المكان، تطل مبادرة «تماشي»، وهي شركة مختصة بالمنتجات الجلدية وضعت لمسيرتها أهدافاً اجتماعية شكلت فيما بعد مبادئها الأساسية، متمثلة في الحفاظ على الهوية المحلية للخليج العربي وتمثيل الثقافة وتلوين الحياة. وتعرض تماشي في «أيام الشندغة» خط المسند، إذ ابتكرت عملاً تفاعلياً ينشر معلومات عن هذا الخط القديم.

استوديو قماش

في إطار تجديد التراث أيضاً، يقدم استوديو قماش منصة متعددة التخصصات تستمد الإلهام والمراجع من الحِرف التقليدية والروايات في الشرق الأوسط، لتبدع منتجات أزلية وتروي قصصاً جميلة من ثقافتنا الغنية في عالمنا المعاصر. وتعتبر مصممة الأزياء السعودية عزة الشريف مؤسسة استوديو قماش أن مشاركتها في «أيام الشندغة» مهمة لما للمكان من أهمية تاريخية وثقافية وتراثية، إذ تقول: مشروعنا فني يهدف لتصميم منتجات معاصرة مستوحاه من التراث العربي والحرف التقليدية العربية والخليجية، كل شيء مستوحى من التراث العربي لكن بطريقة معاصرة. وأضافت: الشندغة مكان له تاريخ كبير في الإمارات ودبي، وتطوير مشروع الشندغة التاريخية يهدف للحفاظ على التراث والثقافة الإماراتية. وهذا أفضل مكان تاريخي، لأنشر به فكرة الحفاظ على التراث العربي والإماراتي، وتطلعاتي أن أصل إلى العالم لإبراز أهمية التراث العربي والحرف اليدوية الإماراتية والعربية بشكل جديد.

مبادرة البقشة

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أما «مبادرة البقشة» فهي مؤسسة اجتماعية مستلهمة من الثقافة العربية الغنية، تأسست في الإمارات عام 2017، وتفتح في «أيام الشندغة» نافذةً تحيي من خلالها الرموز التي تناقلتها الأجيال عن طريق تحويلها إلى هدايا إبداعية أصيلة، مقدمةً قصصاً تعزز ارتباط الزوار والمقيمين مع روعة التراث الإماراتي الغني.

تقول مريم كايد مؤسسة «البقشة»: تركت وظيفتي بعد أن حصلت على ترخيص وتفرغت لمشروعي الخاص «البقشة». جاء ذلك من شغفي بالتراث والثقافة الإماراتية.. وكوني مرشدة سياحية منذ عام 2014 أصبح لدي شغف بالمجال السياحي. أنصح المواطنين بالانضمام لهذا المجال كونه يسهم في الحفاظ على ثقافتنا وتراثنا ونشره محلياً وعالمياً.. صحيح أن مدينة دبي مدينة عالمية تواكب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة، لكن يتعين علينا كمواطنين إعطاء تراثنا العريق حقه والمساهمة في نشر ثقافتنا وأن نفتخر بهويتها الثقافية.

وتضيف كايد: من خلال مشروع البقشة نسلط الضوء على الموروث التراثي والتاريخي عن طريق إنتاج منتجات وهدايا تذكارية بالتعاون مع حرفيين وفنانين نتعامل معهم ونساعدهم على إيصال صوتهم وحرفيتهم إلى العالم، وكون مشروعنا مجتمعياً، فإننا نركز على التراث إلى جانب سعينا لإيجاد دخل مستمر من وراء المنتجات اليدوية. أما الفنان المصري رامي راغب الذي يعمل مستشاراً في شركة فنون متخصصة في دبي، فيشارك في «أيام الشندغة» بعرض قطع فنية تبرز التراث المحلي، منها منحوتات من الحديد لوجوه أحصنة، بينما يعمل على منحوتة من الطين لرأس المها. وقد شارك راغب في معارض مختلفة في الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي.

عن مشاركته في هذه الأيام الثقافية، يقول راغب: شاركت من قبل في العديد من الفعاليات التابعة لدبي للثقافة مثل مهرجان سكة الفني. هذا المكان رائع ومميز، وعندما سمعت بأيام الشندغة شاركت بالحدث لما لهذه المنطقة من أهمية؛ منطقة الشندغة التاريخية نشأة دبي، المدينة العريقة التي تضم ثقافات متنوعة من كافة أنحاء العالم.

وفي ركن آخر من المكان، تعرض الفنانة مريم كتيت، عملاً تركيبياً بعنوان «كرسي المحبة» بوصفه وسيلة متسامحة للتواصل بين الناس من خلال حوار نابع من القلب. وهو يرمز إلى منطقة الشندغة التي لطالما عرفت بكونها تجمع الناس من مختلف الأجناس والثقافات ليتواصلوا ويزدهروا. وفي مبادرة لتحفيز فضول مبتكري الغد وتعزيز إبداعهم، توفر «ميداف» مساحات فنية واستوديو إبداعي يقدم أنشطة فنية متعددة الوسائط تهدف إلى بناء وتطوير مهارات الأطفال واليافعين.

أما «دمية»، فهي مبادرة تروي حكاية هادفة تحمل مدلولات إنسانية وثقافية عميقة. وفي مبادرة أخرى لتطوير مواهب الناشئة، توفر الحركة الفنية العالمية «ايربن سكتشرز» ورش عمل تتيح للزوار المشاركة في حصص مجانية للرسم تمكنهم من الرسم في داخل المكان وخارجه، ليعكسوا ما يرونه مباشرة.



«الجليلة لثقافة الطفل» يشارك بمحترف الخزف



تتمثل مشاركة مركز الجليلة لثقافة الطفل في الفعالية بمحترف الخزف، إذ يعمل الفنان كمال الزعبي والفنانة الإماراتية إيمان الهاشمي على تنظيم ورش فنية في الهواء الطلق لتعريف زوار المكان بتقنيات صناعة الخزف والتشكيل اليدوي والتشكيل على الدولاب.

قال عادل عمر مدير أول إدارة المشاريع الخاصة والإعلامية في المركز: تنسجم مشاركتنا بفعاليات «أيام الشندغة» مع رسالة المركز في ترسيخ الموروث الإماراتي لدى الجيل الصاعد من الأطفال والناشئة، وتعد هذه المشاركة في منطقة تراثية يقصدها عدد كبير من الزوار العرب والأجانب ومن مختلف الأعمار، فرصة لتعريفهم على واحدة من أقدم الحرف الإماراتية ومنحهم فرصة تجربة تقنيات صناعة الخزف وتشكيل الطين.

وأضاف: اعتدنا في الإمارات على ترسيخ ثقافة التراث لدى أبنائنا وتعزيز معرفتهم بعاداتهم وتقاليدهم بموازاة حثهم على الابتكار وصناعة المستقبل، لأن الحفاظ على التراث وإرث الأجداد ركيزة مهمة لثبات أي بنيان مستقبلي واستمرار أي حضارة. ولاحظنا في مركز الجليلة لثقافة الطفل مدى انجذاب الأطفال للتراث حين يقدم لهم في إطار فني وعلى يد متخصصين، لذلك نحن نضع التراث في مقدمة توجهاتنا وبرامجنا الثقافية.