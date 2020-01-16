المستشفى الأمريكي بدبي يطلق خدمة الجراحة الروبوتية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



دشن المستشفى الأمريكي في دبي أولى خدمات الجراحة الروبوتية على مستوى المنطقة، وذلك بالاعتماد على الجيل الرابع من المنظومة الجراحية «دافنشي إكس آي»، لتعزيز مكانة الإمارة على المستوى الإقليمي كمركز للسياحة الطبية للمرضى الباحثين عن رعاية مهنية ذات مستوى عالمي.

وأكد شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، أن المستشفى الأمريكي يحرص على مواكبة أحدث التطورات في مجال تشخيص وعلاج المرضى، وتوفير خدمات عالمية المستوى لدعم توجهات القيادة الرشيدة في دبي لجعل الإمارة واحدة من أبرز وجهات السياحة العلاجية.

وأضاف أن خدمات المستشفى الأمريكي بدبي، عملت على أن تعتمد في تقديم الخدمات على توظيف مخرجات الذكاء الاصطناعي ومنظومة الجيل الرابع من خلال تنفيذ عمليات تعد الأولى في منطقة الشرق الأوسط من خلال «دافنشي إكس آي»، لتعزيز مكانة الإمارة على المستوى الإقليمي كمركز للسياحة الطبية للمرضى الباحثين عن رعاية مهنية ذات مستوى عالمي.

وحضر حفل الإطلاق حميد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، إضافة إلى بطي الملا، رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد وعبيد الملا، وشريف بشارة وعدد من المسؤولين والمديرين التنفيذيين.