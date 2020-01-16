ضاحي خلفان يطلع على جاهزية عمليات شرطة الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

اطلع الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، على أنظمة غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وجاهزيتها، وتلقي البلاغات وإسنادها للدوريات العاملة، لتحقيق أسرع زمن استجابة، ونظام الخرائط التي تحدد مسار دوريات الشرطة.

جاء ذلك خلال زيارة الفريق ضاحي خلفان، للقيادة العامة لشرطة الشارقة، صباح أمس، وكان في استقباله اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، ونائبه العميد عبدالله مبارك بن عامر، والمديرون العامون، وعدد من كبار الضباط.

وناقش الاجتماع الذي حضره العميد أحمد المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، والعميد وليد المناعي، المدير العام لإدارة التطوير والابتكار، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام، والمهندس علي محسن العمري، المدير التنفيذي لمجموعة المدينة الآمنة، جاهزية أنظمة الاتصال بدوريات الشرطة، والقدرة التشغيلية لشبكات الاتصال، ومجالات التغطية في مناطق إمارة الشارقة.

كما اطلع المجتمعون على الرؤية المستقبلية لشرطة الشارقة، التي تضمنت التحديث المستمر لمنظومة إدارة البلاغات، وربط الأنظمة الأمنية، وبيان المناطق الساخنة على خارطة أنظمة المعلومات، وتتبع مسار الدوريات وتوحيد آلية استخراج البلاغات، واحتساب زمن الاستجابة في القيادة العامة.

واطلع الفريق ضاحي خلفان، يرافقه اللواء الشامسي، وكبار الضباط، على سير العمل في غرفة العمليات، .

كما اطلع على أنظمة نداء الاستغاثة (SOS)، وإدارة البلاغات ونظام معالجة وتطوير الأعطال بغرفة العمليات.

وأعرب اللواء الشامسي، عن بالغ شكره للفريق ضاحي خلفان، على الزيارة، وحرصه على الاطلاع على آلية العمل، وما أبدى من ملاحظات ستسهم في تطوير آليات العمل في قطاعات الشرطة كافة.