«إسرائيل» تعلن عن 7 «محميات طبيعية» استيطانية تهوّد الضفة الغربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير حرب الاحتلال نفتالي بينت، أمس، عن 7 مواقع في الضفة الغربية المحتلة، أنها «محميات طبيعية» جديدة، وعن توسيع 12 أخرى.

وأوعز بينت بتنفيذ هذه المشاريع الاستيطانية في أراضي الضفة الغربية، وقال مكتبه في بيان: إنه بعد تنفيذ هذه الخطوة الإدارية، ستنتقل «المحميات الطبيعية» الجديدة إلى مسؤولية «سلطة الطبيعة والحدائق»؛ من أجل فتحها أمام الجمهور. وأشارت وسائل إعلام «إسرائيلية» إلى أن هذا أول قرار من نوعه منذ 25 عاماً.

وحسب إعلان بينت، فالمناطق التي شملها هذا المشروع الاستيطاني؛ هي: مغارة سوريك أو «مغارة الشموع» القريبة من قرية بيت سوريك؛ ووادي المقلق عند المنحدرات الشرقية لجبل الزيتون في القدس؛ ووادي ملحة في غور الأردن؛ ومجرى نهر الأردن الجنوبي؛ ووادي الفارعة؛ ووادي الأردن شمال الأغوار.

وحسب البيان، فإنه سيتم توسيع «12 محمية طبيعية» تم الإعلان عنها في الماضي؛ وهي: قمم الجبال الواقعة غربي البحر الميت؛ وفي جنوب شرق نابلس؛ وفصايل في غور الأردن؛ وأم زوكا في الأغوار؛ ومنطقة أخرى في البحر الميت؛ وقرية خروبة الفلسطينية المهجرة شرقي الرملة؛ وداخل الضفة؛ وشمال البحر الميت؛ وشرقي طوباس في الأغوار؛ وشمالي البحر الميت، ووادي مالحة وسط الأغوار؛ وفي منطقة أريحا.

وقال بينت عن قراره القاضي بالاستيلاء على مناطق في الضفة الغربية، وإقامة هذه المشاريع الاستيطانية، «نمنح اليوم تعزيزاً كبيراً لأرض «إسرائيل» ونواصل تطوير الاستيطان اليهودي في المناطق «ج» بالأفعال وليس بالأقوال، وتوجد في منطقة الضفة الغربية مواقع طبيعية مدهشة، وسنوسع المواقع القائمة، ونطور أماكن جديدة أيضاً».

وأصدرت سلطات الاحتلال أوامر عسكرية بالاستيلاء على مئات الدونمات الزراعية من أراضي بلدتي الخضر وأرطاس جنوبي محافظة بيت لحم. وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية: إن الاحتلال أصدر أوامر عسكرية بالاستيلاء على 350 دونماً زراعياً من أراضي الخضر وأرطاس، وتحديداً في مناطق «باكوش، وخلة ظهر العين، وثغرة حماد، والشغف، وزكندح، وعين القسيس، وشوشحلة، والرجم».

وأشار بريجية إلى أن هذا القرار يأتي بهدف توسيع الشارع الالتفافي الاستيطاني «رقم 60»، ما يعني التهام المزيد من الأراضي، إضافة إلى ارتداد بنحو 150 متراً، عدا عن منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: إنها ستتابع مع الدول كافة والأمين العام للأمم المتحدة، والمنظمات الأممية المختصة قرار بينت؛ لحشد أوسع رفض دولي لهذه المشاريع. وأكدت الوزارة، أنها بصدد التحرك باتجاه الجنائية الدولية؛ لإفادتها بالمخاطر القانونية المترتبة على إعلان بينت، كجزء لا يتجزأ من ملف الاستيطان الذي سيحاكم عليه وأمثاله، وأشارت إلى أن قراراه يسرع مثوله أمام الجنائية كمجرم حرب.

وأشارت إلى أن بينت يسابق الزمن؛ لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المخططات والمشاريع الاستيطانية التوسعية في الضفة؛ لحسم مستقبل المناطق المصنفة «ج» من جانب واحد وبقوة الاحتلال. (وكالات)