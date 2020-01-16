شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: جوتيريس سيشارك فى مؤتمر برلين حول ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأمم المتحدة، أن أمينها العام أنطونيو جوتيريس، سيشارك فى أعمال المؤتمر الدولى حول ليبيا، الذى سينعقد فى العاصمة الألمانية برلين يوم الأحد المقبل.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك - فى موجز صحفى بمقر الأمم المتحدة أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء - إن جوتيريس سيتوجه إلى برلين للمشاركة فى المؤتمر، برفقة كل من مبعوثه الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية روزمارى ديكارلو.