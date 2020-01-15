شركة لينوفو تعلن طرح اللاب توب Yoga 5G الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة لينوفو طرح اللاب توب Yoga 5G الجديد، الذي يُعَد أول حاسوب مزود بتقنية الجيل الخامس 5Gفي العالم.



وأوضحت الشركة الصينية أن اللاب توب الجديد يأتي مزودا بمعالج كوالكوم Snapdragon 8cx-5G و9 هوائيات، وبالتالي يمكنه الاتصال بجميع شبكات 5G في جميع أنحاء العالم لضمان اتصال سريع بالإنترنت.

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وتشتمل باقة تجهيزات اللاب توب الجديد القابل للتحويل، من فئة 2 في 1، على وحدة معالجة الرسومياتAdreno-680 والتي تضمن بث محتويات الإنترنت والقيام بالأعمال المكتبية دون أي مشكلات، ويمتاز جهازYoga 5G بوزنه الخفيف، الذي لا يتعدى 1.3 كجم، ويتضمن شاشة لمسية IPS قياس 14 بوصة وتعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة FHD، كما تدعم الشاشة اللمسية وظيفة الإدخال عن طريق قلم لينوفو، وتعمل الشاشة بدرجة سطوع تبلغ 400 نيت.

وعلى الرغم من مودم 5G (كثيف الاستهلاك من البطارية)؛ فإن شحن بطاريته مرة واحدة يكفي لاستعمال اللاب توب الجديد طوال اليوم بحسب تأكيدات الشركة الصينية، كما أن فترة تشغيل البطارية ترتبط بطريقة استعمال الجهاز، ويساعد معالج Snapdragon الفعال على إطالة فترة تشغيل البطارية.

ويعمل اللاب توب الجديد بنظام مايكروسوفت ويندوز 10، ومن المقرر طرح جهاز Yoga 5G الجديد في الأسواق العالمية خلال فصل الربيع المقبل، ولم تفصح الشركة الصينية عن أي معلومات بخصوص أسعار اللاب توب في أسواق المنطقة العربية.