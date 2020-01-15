شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: الرئاسات الثلاث تؤكد أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفقت الرئاسات العراقية الثلاث على مواصلة مبدأ مراعاة مصالح العراق والإسراع بتشكيل الحكومة وتحقيق متطلبات الإصلاح.

وذكر بيان أصدرته رئاسة الجمهورية وبثته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، أن رئيس الجمهورية عقد اجتماعا فى قصر السلام ببغداد بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسى ورئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي، وأن الرئاسات الثلاث اتفقت خلال الاجتماع على مواصلة مبدأ مراعاة مصالح العراق وأمنه السياسى والمالى فى الموقف الوطنى المتوازن من الأزمات الاقليمية والدولية المحيطة بالعراق وبما ينأى به عن الصراعات، والتأكيد على التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد.

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وأشار البيان إلى أن الرئاسات الثلاث أكدت -خلال الاجتماع- أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وتلبية متطلبات الإصلاح فى مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية، بما يحفظ سيادة العراق وأمن العراقيين من تحديات الإرهاب حتى تحقيق النصر الناجز.

ولفت البيان الى ان الرئاسات الثلاث ركزت على ضرورة مراعاة الحرص على السيادة الوطنية وصونها من التدخلات الخارجية والحيلولة دون حصول التجاوزات على هذا الصعيد.