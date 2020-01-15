شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يُفرج عن الأسير علاء أبو جزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن الأسير علاء أبوجزر (43 عاما) من مدينة رفح، بعد اعتقال استمر 17 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن سلطات الاحتلال كانت قد حولت الأسير أبو جزر للتحقيق قبل موعد الإفراج عنه بيوم، ومددت اعتقاله لمدة 48 ساعة للتحقيق، وأبلغت عائلته بنيتها عدم الإفراج عنه.

يُشار إلى أن الأسير أبو جزر أب لابنة وحيدة "جمانة أبو جزر"، حيث كانت تبلغ من العمر عدة أشهر حين اعتقاله، وفقدت والدتها وجدها واستشهد عمها أيمن خلال فترة اعتقال والدها.