شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة يشارك بحملة التضامن مع أستراليا فى مواجهة حرائق الغابات..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك "برج خليفة " في الحملة التي أطلقتها دولة الإمارات للتضامن مع أستراليا في مواجهة الحرائق الضخمة، مساء اليوم ، حيث تقديم عرض على واجهته وعلق حساب برج خليفة على تويتر:"مهما كانت الصعاب، بالاتحاد والعزيمة نتخطاها سوياً. نضيء برج خليفة لنعبر عن تضامننا مع أستراليا وشعبها في هذه الأوقات الصعبة".

من جانب آخر، كانت أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، مبادرة " تعاضد الأصدقاء " وذلك تضامنا مع المتضررين من حرائق الغابات التى تشهدها أستراليا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن المبادرة تأتى بالتنسيق بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتى والصليب الأحمر الأسترالى فى إطار تضافر الجهود الدولية للعديد من المنظمات الإنسانية حول العالم لجمع الأموال ومساعدة المتضررين من حرائق الغابات التى تعد الأولى من نوعها فى استراليا.

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وقالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولى الإماراتى ريم بنت إبراهيم الهاشمى، إن بلادها تتضامن مع استراليا فى هذه الأزمة التى تمر بها بسبب الحرائق غير المسبوقة، مؤكدة أن دولة الإمارات تقف مع الشعب الاسترالى وأطلقت فى هذا الصدد مبادرات للتضامن مع استراليا فى أزمتها.

وأضافت أنها أجرت محادثات مع وزير الداخلية الاسترالى ورؤساء الجهات المعنية فى استراليا بشأن التنسيق وتحديد نوع الدعم.

يشار إلى أن مبادرة " تعاضد الأصدقاء " لصالح استراليا جاءت فى أعقاب الاتصال الهاتفى الذى أجراه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية مع سكوت موريسون رئيس وزراء استراليا وأعلن خلاله عن تضامن دولة الإمارات مع استراليا فى هذه الأزمة وأنها على استعداد لدعم الشعب الاسترالى من خلال توفير الخبرات اللازمة، والمعدات والقوى العاملة وغيرها من أشكال الدعم للمساعدة على مكافحة الحرائق وإعادة البناء لما خلفته من أضرار.