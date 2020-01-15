إطلاق نار في قاعدة جوية بولاية تينيسي الأمريكية

صحيفة الخليج الالكترونية ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، اليوم (الأربعاء) أن القاعدة الجوية الأمريكية “ماكغي تايسون” في ولاية تينيسي شهدت إطلاق نار. ونقلت “أسوشيتد برس” الأمريكية عن المتحدث باسم الشرطة في المقاطعة، أن قوات الأمن تستجيب حالياً لإطلاق نار في القاعدة الجوية التابعة للحرس الوطني “ماكعي تايسون” الجوية، وفقاً لـ”سبوتينك”. وأفاد المتحدث بأن قوات الأمن أغلقت أبواب القاعدة وأن حالة إطلاق النار لا تزال نشطة. وتستخدم القاعدة الجوية في تزويد الطائرات العسكرية بالوقود الجوي.

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