مجلس النواب الأمريكي يحيل ملف عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ

صحيفة الخليج الالكترونية وافق مجلس النواب الأمريكي على إحالة ملف عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ للمضي قدما بمحاكمته في تهمتي تجاوز الصلاحيات وعرقلة تحقيق الكونغرس.

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