الشباب يواصل تدريباته بقيادة لويس غارسيا

صحيفة الخليج الالكترونية

خاض نادي الشباب مساء اليوم الأربعاء تدريباته الصباحية والمسائية قبل مواجهة فريق المحمل وديًا غدا.

وركز المدير الفني لويس غارسيا على نطبيق عدد من الجمل التكتيكية قبل أن يقيم مناورة على منتصف الملعب.

ويخوض الشباب ودية غدا على استاد الأمير خالد بن سلطان بالنادي في تمام الساعة 3:30 مساءَ.