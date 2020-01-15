بالفيديو .. اندلاع حريق بحافلة على طريق الملك عبدالله بالرياض

صحيفة الخليج الالكترونية اشتعل حريق اليوم في إحدى الحافلات على طريق الملك عبدالله بالرياض. ووثق مقطع فيديو للحادث، يصور تصاعد ألسنة اللهب والدخان من الحافلة، وسط محاولات من رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق.

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