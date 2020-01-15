شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الخميس.. سماء غائمة وغبار يحجب الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقعت الھیئة العامة للأرصاد وحماية البیئة، سماء غائمة جزئیاً على الأجزاء الشمالیة والشمالیة الغربیة للمملكة، يوم غد الخميس، بمشيئة الله. وتشمل الحالة الجوية، توقع ھبوب رياح سطحیة مثیرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقیة على مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والجوف وتبوك والحدود الشمالیة والأجزاء الغربیة من الرياض والقصیم. أما عن درجات الحرارة فمن المتوقع أن تسجل مكة المكرمة وجازان أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ31 درجة مئوية، فیما تسجل عرعر وبريدة أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى درجتین مئويتین.

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