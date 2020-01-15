دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تسجل براءة إختراع لهاتف بتصميم مزدوج وشاشة قابل للطي ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت أحدث براءة إختراع لشركة شاومي على WIPO، والتي كشفت عن هاتف مميز بتصميم مزدوج مع شاشة تدعم الطي للخارج، كما نشر موقع LetsGoDigital لاحقاً صور ثلاثية الأبعاد للهاتف.

سجلت شاومي براءة إختراع لاثنان من تصاميم الهواتف الذكية، حيث يتميز كلا الهاتفين بشاشة مزدوجة تدعم التدوير والطي في إتجاهات مختلفة.

ويتميز تصميم هاتف شاومي الأول بشاشة مزدوجة قابلة للطي للخارج، والذي يحاكي تصميم هاتف Mi Mix Alpha، إلا أن تصميم الهاتف في براءة الإختراع يختلف عن Mi Mix Alpha، حيث يدعم جانب واحد فقط التدوير في الهاتف، كما يحاكي تصميم Mate X عند إغلاق الشاشة.

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بينما يأتي الهاتف الثاني في براءة إختراع شاومي بتصميم يدعم التدوير في إتجاه مختلف، حيث تلتف الشاشة إلى الأعلى حول الحافة الأفقية العلوي للهاتف، كما تحتوي الجهة الخلفية من الشاشة على اثنان من الثقوب لإعدادات الكاميرة.

من جانب أخر تختفي الكاميرات الأمامية في تصميم كلا الهاتفين، حيث تدعم الكاميرة الرئيسية المستخدم أيضاً في تصوير السيلفي، أيضاً لا تكشف تصاميم براءات الإختراع عن أي أزرار، لكن قد يكون النموذج الأول للتصميم غير مكتمل، على أن تضاف التفاصيل الأخرى لتصميم الهاتفين لاحقاً.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تسجل براءة إختراع لهاتف بتصميم مزدوج وشاشة قابل للطي ظهر على التقنية بلا حدود.