شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأمنية العراقية تقتل 8 إرهابيين فى شمال البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل ثمانية إرهابيين، وتدمير مضافات تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي. وذكرت القيادة -فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أن "قوات عمليات صلاح الدين تمكنت من قتل أربعة دواعش و3 آخرين بضربة من طيران الجيش، وإرهابى قتلته الوحدات العسكرية". وأشارت إلى "تدمير سيارة وزورقين و8 أوكار ونفق بطول 5 أمتار".

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