شكرا لقرائتكم خبر عن بالتواريخ والأرقام.. مدة ومواعيد إجازة نهاية العام بعد الأمر الملكي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمس الثلاثاء، أمراً ملكياً يقضي بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لتكون بدايتها يوم الأحد 10/ 9/ 1441هـ.

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ومنذ صدور الأمر الملكي كثرت التساؤلات من الطلاب وأولياء الأمور بشأن عدد أيام إجازة نهاية العامة بعد تقديم الاختبارات.

وأوضحت وزارة التعليم أن إجازة نهاية العام الدراسي تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 21/ 9/ 1441هـ. ويبلغ عدد أيام الإجازة الدراسية 106 أيام أي ما يعادل 3 أشهر ونصف الشهر.

وأوضح وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن القرار له آثار إيجابية كبيرة، ويؤدي إلى استقرار الحالة النفسية بالنسبة للطلاب ولأسرهم وهذا ما خرجت به الدراسة التي قامت بها الوزارة وهي في مصلحة الطلاب والطالبات.