شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط «فهود» مهربة في جازان.. و«الحياة الفطرية» تعلق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط عدد من الفهود المهربة بحوزة أحد المتسللين بمنطقة جازان.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه في إطار تعاونها مع شرطة منطقة جازان فقد تلقت بلاغا بوجود عدد من الفهود لدى أحد مراكز الشرطة بالمنطقة، تم ضبطها بحوزة أحد المتسللين عند محاولة تهريبها إلى المملكة، في مخالفة للأمر القاضي بمنع استيراد المفترسات، وكذلك مخالفة لنظام الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض ومنتجاتها.

وأضافت الحياة الفطرية أنها باشرت البلاغ واستلام الضبطية، كما ستستكمل الهيئة الإجراءات النظامية حيال ذلك، كما تود الهيئة التنويه بأن استيراد الأفراد والمؤسسات الحيوانات المفترسة أو اقتناءها يعد مخالفاً للأنظمة والتعليمات ويعاقب عليها النظام”.