شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات قضية مواطن مصري محكوم عليه بالإعدام في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وافقت المحكمة العليا بالمملكة، اليوم الأربعاء، على طلب النيابة العامة المصرية، إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري، علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى، إلى المحكمة الجزئية لإعادة دراستها بمعرفة النيابة العامة بالمملكة.

وأعلنت النيابة العامة المصرية في بيان لها، أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي أجرى اتصالا اليوم بنظيره السعودي ثمّن فيه مجهودات النيابة العامة بالمملكة، وتطلعا إلى استمرار التعاون المشترك المثمر فيما بين النيابتين تحقيقا لحسن سير العدالة ف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لـ صحيفة “الأهرام المصرية”.

وكان النائب العام المصري قد التقى نظيره في المملكة خلال نوفمبر الماضي بالرياض، واستعرضا خلال اللقاء سُبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين، كما تناقشا فيما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة المصرية – في الجناية رقم 131 لسنة 2019 جنايات ثان مدينة نصر – المرتبطة بواقعة ضبط المواطن المصري المذكور.