وزير الطاقة: صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر ربما يعاد تصديرها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في أثينا يوم الثاني من يناير 2020

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوم الأربعاء إن صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر ربما يعاد تصديرها إلى أوروبا عبر محطة إدكو للغاز الطبيعي المسال بشمال مصر ”في غضون أشهر قليلة“.

وقال يوفال شتاينتز أيضا لرويترز إن إسرائيل تتحدث مع مصر والهند حول تصدير الغاز من شرق المتوسط إلى الهند عبر قناة السويس.