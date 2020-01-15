الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصر تأمر بإعادة محاكمة راهبين محكوم عليهما بالإعدام في مقتل قس

ذكر مصدران قضائيان يوم الأربعاء أن أعلى محكمة مدنية في مصر أمرت بإعادة محاكمة راهبين محكوم عليهما بالإعدام في مقتل قس بدير في الصحراء الغربية.

وهز مقتل الأنبا أبيفانيوس (64 عاما)‭‭‭ ‬‬‬في دير الأنبا مقار في منطقة وادي النطرون أقباط مصر الذين يشكلون ما يصل إلى عشرة بالمئة من السكان.

وكانت محكمة جنائية أدانت وائل سعد، وهو راهب كان يعرف كنسيا باسم أشعياء المقاري، والراهب فلتاؤس المقاري الذي كان اسمه ريمون رسمي منصور قبل الرهبنة. ودفع كل منهما ببراءته.

وقالت النيابة إن سعد، الذي يعرف بخلافاته مع رؤسائه، ضرب الأنبا ثلاث مرات على مؤخرة رأسه بماسورة حديدية ”قاصدا إزهاق روحه“ في حين وقف منصور يراقب الطريق ويشد من أزر زميله.

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لكن مصادر قضائية أبلغت رويترز بأن محكمة النقض ألغت حكم الإعدام بعد طعن قدمه الراهبان وستنظر القضية نفسها في أبريل نيسان المقبل. وأحكامها نهائية باتة.

وفي المحاكمة الأولى، قالت النيابة وشهود إن سعد خضع لتحقيقات بشأن مخالفاته لواجباته كراهب، بما في ذلك محاولته بيع وشراء الأراضي. وتم شلحه (تجريده من الرهبنة) في 2018.

وبعد حادث القتل حاول الرجلان سدى الانتحار، إذ عمد سعد إلى تسميم نفسه ومنصور إلى القفز من على سطح الدير.