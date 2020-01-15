دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية السفير البريطاني يغادر طهران بعد احتجازه من قبل الأمن الإيراني

كشف معلومات جديدة أن السفير البريطاني روبرت ماكيير غادر طهران بعد احتجازه لفترة وجيزة.

وكانت السلطات الإيرانية أوقفت السفير البريطاني، السبت الماضي، لفترة وجيزة في طهران.

واعتبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، هذا الاعتقال «الذي لم يقم على مبرر أو تفسير، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي».

Advertisements

وزعمت السلطات الإيرانية أن السفير البريطاني حرض المتظاهرين الذين خرجوا في طهران استجابةً لدعوة من أجل تكريم ضحايا الطائرة الأوكرانية، فيما دعت واشنطن طهران إلى الاعتذار عن احتجاز السفير البريطاني.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجن أورتيجاس على تويتر، أن هذا الاعتقال «ينتهك اتفاقية فيينا التي يمتلك النظام تاريخا سيئا في خرقها».

وأضافت «ندعو النظام إلى الاعتذار رسميًّا إلى المملكة المتحدة عن انتهاك حقوقه (السفير)، وإلى احترام حقوق جميع الدبلوماسيين».