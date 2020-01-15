مراسلنا: 7 جرحى بقصف تركي شمال العراق

دبي - بواسطة محمد فارس © Murad Sezer مقاتلة تركية، صورة من الأرشيفمراسلنا: 7 جرحى بقصف تركي شمال العراق

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأربعاء، بأن سبعة من عناصر قوات "مقاومة شنگال" في محافظة نينوى أصيبوا بقصف تركي.

وقال مراسل RT نقلا عن سكان محليين إن "القصف التركي إستهدف قوات مقاومة "شنگال" التابعة للحشد الشعبي"، مبينا أن "هذه القوة مكونة من مقاتلين أيزيديين".

وأضاف أن "سبعة من عناصر القوة أصيبوا بجروح"، مشيرا إلى أن "أعداد الخسائر قد ترتفع".

المصدر: RT