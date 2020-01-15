دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تقدم سماعتها اللاسلكية القادمة Galaxy Buds Plus بقدرة أعلى للبطارية ظهر على التقنية بلا حدود.

تؤكد الكثير من التوقعات على خطط سامسونج للكشف عن الإصدار الجديد من السماعات اللاسلكية Galaxy Buds Plus خلال حدث الشركة القادم في 11 من فبراير، وفي أحدث التسريبات التي نشرت اليوم عن السماعة اللاسلكية، أشير إلى Galaxy Buds Plus تأتي بقدرة أعلى للبطارية.

بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S20 في شهر فبراير المقبل، تستعد العملاق الكوري أيضاً لإطلاق الجيل الجديد من السماعات اللاسلكية.

ولقد أكدت التسريبات التي نشرت مؤخراً على أن سامسونج لن تدعم سماعة Galaxy Buds Plus المرتقبة بميزة إلغاء الضوضاء، بينما أكدت تسريبات أخرى اليوم على أن السماعة تأتي بقدرة أعلى للبطارية، أي أعلى من قدرة 58 mAh التي تميز بها الإصدار الحالي Galaxy Buds.

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ومن المتوقع وفقاً لما نشر في أحد التقارير أن تدعم سماعة Galaxy Buds Plus اللاسلكية بطارية بقدرة 85 mAh هذا العام، لتستمر بعمر شحن يصل إلى 12 ساعة كاملة، وهي ترقية كبيرة في مواصفات البطارية.

أيضاً تشير تسريبات جديدة إلى أن سامسونج تدعم سماعة Galaxy Buds Plus القادمة بجودة أعلى في مستوى الصوتيات في المكالمات، لمعالجة مشكلة الصوتيات التي جاءت في الإصدار السابق، حيث يضم الإصدار الجديد عدد 4 من الميكروفونات كبديل لاثنان من الميكروفونات في الإصدار الحالي، وذلك لتعزيز نقاء ووضوح الصوت في المكالمات المستلمة.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تقدم سماعتها اللاسلكية القادمة Galaxy Buds Plus بقدرة أعلى للبطارية ظهر على التقنية بلا حدود.