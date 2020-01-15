دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة انستجرام تتيح التواصل عبر الرسائل المباشرة في نسخة الويب

بعد أن قامت منصة انستجرام باختبار داخلي لتبادل الرسائل المباشرة عبر نسخة الويب في فبراير 2019؛ ها هي اليوم تتيح الخاصية لعدد من مستخدميها حول العالم.

حيث جاء إطلاق المنصة للخاصية الجديدة على هامش الاختبار العام للخاصية كعادة المنصات الاحتماعية في مثل هذه الحالات قبل الإطلاق الموسع لاستقبال المراجعات قبل توفيرها لكافة المستخدمين.

فيما سيكون صندوق تبادل المحادثات على نسخة انستجرام ويب مشابه تماماً لذلك الموجود في التطبيق من حيث حرية الدردشة الزوجية او الجماعية ومشاركة الصور واستقبال الإشعارات كما هو الحال في تطبيق الهاتف الذكي.

فيما قالت المنصة على أنها تخطط لتوفير الميزة لحلقة أوسع من المستخدمين في وقت قريب.

ويمكن قراءة لجوء فيس بوك إلى إثراء تجربة المستخدم عبر تطبيقاتها الثلاث وتدعيم انستجرام بميزة التراسل عبر الويب أخيراً في سبيل سعيها لتوفير خيارات خصوصية أكبر مع تركيز أكبر على جانب المحادثة في ظل خطتها التي ترمي لدمج تطبيقات المحادثة ( واتساب، فيس بوك ماسنجر و انستجرام) مع بعضها البعض مع توفير ميزة تشفير المحادثات التي لاقت بطبيعة الحال معارضة من كم واسع من المنظمين والهيئات الحكومية.

على كل حال يعتبر توفير صندوق المراسلة في نسخة الويب أمراً جيداً وسيكون له أثراً كبيراً في تسهيل تجربة المستخدمين وخصوصاً في حقل الأعمال الذي يلجأ أصحابه لتواصل يومي مع الزبائن.

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المصدر

The Verge

التدوينة انستجرام تتيح التواصل عبر الرسائل المباشرة في نسخة الويب ظهرت أولاً على عالم التقنية.