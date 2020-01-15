دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تقدم هاتف P40 Pro بشاشة منحنية في الإتجاهات الأربعة ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت تسريبات جديدة اليوم على أن شركة هواوي تخطط لدعم هاتف P40 Pro هذا العام بتصميم منحني في الشاشة من الإتجاهات الأربعة، كما يضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 52 ميجا بيكسل.

لا تتجه كافة الأضواء إلى سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S20 فقط، حيث مازالت الكثير من التسريبات تستعرض مزيد من التفاصيل حول سلسلة هواتف P40 المرتقبة من هواوي.

وفي أحدث التسريبات التي نشرت اليوم تم التأكيد عل تصميم دون نتوء في الشاشة في هاتف P40 Pro، على أن يضم الهاتف ثقب صغير الحجم في الشاشة للكاميرة الأمامية، كما يتميز الهاتف بتصميم منحني في جانبي الشاشة بإنحناء أكبر من هاتف P30 Pro، بينما يأتي الهاتف بتصميم منحني بنسبة أقل في الجزء السفلي والعلوي من الشاشة.

ولقد أكدت التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التي نشرت عبر CAD على التصميم المنحني في الشاشة بالفعل، كما تشير التوقعات إلى أن حجم الهاتف يحاكي إصدار هواوي السابق P30 Pro، وقد رصدت بالفعل تسريبات مصورة لشاشة الحماية لهاتف P40 Pro في مقارنة مع هاتف P30 Pro الذي يأتي في يسار الصورة وأيضاً Honor Magic 2 الذي يأتي إلى اليمين في الصورة.

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كما قدمت التسريبات بعض التفاصيل عن مواصفات الكاميرة في هاتف P40 Pro الذي يتميز بمستشعر رئيسي 1/1.3 بدقة 52 ميجا بيكسل، مع تقنية quad-bayer التي ستدعم إنتاح صور بدقة 13 ميجا بيكسل، كما يتميز المستشعر بحجم بيكسل 0.96μm، مما يدعم إنتاج صور بدقة 13 ميجا بيكسل بجودة أعلى.

يذكر أن التسريبات قد أشارت إلى أن هواوي تخطط لإطلاق اثنان من نماذج بتصميم سيراميك من هواتف P40، على أن تقدم بنفس الألوان المميزة لهاتف Galaxy S10 Plus الذي قدم العام الماضي بتصميم السيراميك بألوان الأبيض والرمادي.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تقدم هاتف P40 Pro بشاشة منحنية في الإتجاهات الأربعة ظهر على التقنية بلا حدود.