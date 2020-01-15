شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية:وقف الأعمال القتالية يوفر ظروفًا أفضل لمؤتمر برلين حول ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبرت وزارة الدفاع الروسية، أن أهم نتيجة للمحادثات حول ليبيا التى استضافتها موسكو مؤخرًا هى موافقة طرفى النزاع على تمديد وقف الأعمال القتالية فى البلاد دون سقف زمنى محدد.

وذكرت الوزارة -فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء- أن النتيجة الأهم للقاء هى توصل الطرفين المتنازعين إلى اتفاق مبدئى على دعم وتمديد نظام وقف الأعمال القتالية بدون سقف زمنى محدد، الأمر الذى يوفر ظروفًا أفضل لعقد مؤتمر برلين حول ليبيا.

وأشارت الوزارة إلى أن "قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر قيَّم إيجابيًا البيان الختامى للقاء موسكو، لكنه أخذ يومين لبحث نص هذه الوثيقة مع زعماء القبائل التى تدعم الجيش الوطني، قبل توقيعه عليها".

Advertisements

وأكدت الخارجية الروسية أن "موسكو ستواصل عملها على حل الأزمة الليبية"، منوهةً بأن المشاركين فى المحادثات جددوا تمسكهم بسيادة الدولة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، إلى جانب تشديدهم على الحرب بلا هوادة على الإرهاب الدولي.

وكانت موسكو قد استضافت يوم الاثنين الماضى محادثات حول تسوية الأزمة الليبية، شارك فيها القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج.