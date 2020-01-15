شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى: حاكم مصرف لبنان لديه حصانه ولا يمكن إقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سعد الحريرى رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان، إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لديه حصانه ولا يمكن إقالته، وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، فى خبر عاجل لها.

وكان سعد الحريرى رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان، علق على أعمال الشغب التى شهدها شارع الحمرا في بيروت أمس الثلاثاء، وذلك من خلال حسابه على تويتر، وقال الحريرى، تعليقا على الأحداث التى عمد المحتجون فيها إلى تحطيم وحرق واجهات عدد من المصارف، "الهجمة التي تعرّض لها شارع الحمرا غير مقبولة تحت أي شعار من الشعارات، وهي هجمة لا اريد تحميلها لثورة الناس وغضبهم تجاه المصارف، ولكنها كانت لطخة سوداء في جبين أي جهة أو شخص يقوم بتبريرها وتغطيتها".

وتابع: "والأمر لا يرتبط بالدفاع عن النظام المصرفي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يتعرض لحملة اقتلاع معروفة الأهداف ، لا اريد الدخول بتفاصيلها، لمعرفتى بما يعانيه المواطنون هذه الأيام على أبواب المصارف".

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