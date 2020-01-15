شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالسعودية يحقق أرقاما عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالسعودية أن المهرجان فى دورته الجارية حققت أرقام عالمية جديدة من نوعها، وبلغ عدد الإبل المشاركة بجميع الفئات 14.566 رأس للتنافس على جائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل.

وأوضحت الأرقام مشاركة 13 لجنة، ما بين لجان التنظيم والمراسم والتشريفات والاستقبال، والتنسيق والتحكيم، أو رجال الأمن الذين تجاوز عدد الـ2000 رجل أمن من جميع القطاعات والوحدات والمساندة الخارجية، حيث تم تغطية 56 كلم مربع أمنياً، بما فى ذلك اللجان الإعلامية.

ومنحت اللجان الإشرافية قرابة الـ4500 تصريح دخول، سواء تلك لمُلاك الإبل ومرافقيهم ذوى التصاريح الخاصة، أو المقاولين والموظفين والإعاشة والمواد التموينية، والإشراف على دخول وخروج المعدات الثقيلة.

وجاء فى البيان أن الجانب الاقتصادى، يُعد سُوق شارع الدهناء، الذى يمتد على نحو 10 كيلومترات، بالإضافة إلى سوق الإبل الذى يمتد حوالى 6 كلم متر، فى منطقة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد الجنوبية للدهناء 120 كيلومتراً شرق الرياض، من أكبر الأسواق الموسمية على مدار العام.

ومن ناحية المخيمات، فقد تم توفير خدمات المبيت من خيام مجهزة، كذلك فندق الفويلق، ومعرض وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات، ومزاد النخبة، هذا بالإضافة إلى المخيمات المخصصة لملاك الإبل والتى بلغت 46 مخيم، والمخيمات المخصصة لاستثمار الشركات فى المخيمات 138 مخيم، فيما وصل عدد العزب إلى 697 عزبة.

وفيما يخص الأٌسر المُنتجة، فقد تم تخصيص 84 محل للأٌسر المُنتجة، حيث قدمت إدارة نادى الإبل 30 محل منها مجاناً، بالإضافة إلى 10 فود ترك، و310 محل تجارى، و20 أراض لخيام المبيت، و35 أراض لشركات الخيام، و45 محل لبيع مستلزمات الإبل، و42 محل لبيع الأعلاف، و40 حظيرة للأغنام، وسوق الإبل تم توفير عدد 310 شبك للإيجار.

وعن أعداد الإبل المشاركة فى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فى دورته الرابعة، فى الصياهد الجنوبية للدهناء 120 كيلومتراً عن الرياض، فقد بلغت 31.622 رأس، حيث بلغ عدد الإبل المشاركة بجميع الفئات 14.566 رأس للتنافس على جائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل.

وحول سباق الهجن، فقد بلغ عدد الإبل المشاركة فى سباق الهجن 5457 رأس، وبلغ عدد الحالات العيادية والجراحية 4845 رأس، فيما بلغت أعداد الإبل المرقمة والمفحوصة بموقع المهرجان 6794 رأس، وشارك فى المهرجان 75 فريق بيطرى تابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

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وأعاد مهرجان الملك عبد العزيز للإبل الحيوية لـ"صحراء الدهناء " أو "الصياهد الجنوبية" التى كانت إحدى مناطق تجمع الطرق التجارية من شرق الجزيرة العربية إلى غربها والعكس، مجددًا لواجهة الحياة السياحية عبر أضخم تجمع ثقافى رياضى بري.

وعمل نادى الإبل بكل إمكاناته من أجل خدمة الإبل ومُلاكها وكذلك محبى الإبل بالشكل الذى يرضى طموحات الجميع، ويسعى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل إلى تقديم تجربة السعودية فى تنظيم مسابقات الإبل والهجن طيلة العقود الماضية.