شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة التميز الحكومى بدبى تعلن تلقيها 2500 مشاركة من جميع الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جائزة التميز الحكومى ومقرها إمارة دبي أنها تلقت خلال فترة قصيرة من فتح باب الترشيحات لفئاتها الـ 15، أكثر من 2500 مشاركة من مختلف الدول العربية، فيما تسجل تزايداً ملحوظاً في أعداد طلبات الترشح التي تتلقاها عبر موقعها الإلكتروني ، حتى 31 يناير الحالي.



انفوجراف الجائزة

وذكر بيان صادر عن المسئوليين عن الجائزة أن فريق عمل الجائزة نظم، نحو 50 ندوة وورشة تعريفية استفاد منها أكثر من ألف مسؤول وموظف فى الوزارات والجهات والدوائر الحكومية العربية، شملت السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان، ومصر والأردن وفلسطين ولبنان والعراق والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وجمهورية القمر المتحدة وجيبوتى والصومال واليمن، ما أسهم فى زيادة طلبات الترشح للجائزة.

وتهدف جائزة التميز الحكومى العربى التى تحظى برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى " وتنظم بالشراكة بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وحكومة دولة الإمارات، إلى إحداث نقلة نوعية فى العمل الحكومى العربى والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين العرب، وتمثل الجائزة محفزاً للتجارب الاستثنائية والقصص الملهمة للتميز فى العمل الحكومى العربي.

وتركز الجائزة على تعزيز ثقافة التميز الحكومى فى العالم العربى، وخلق فكر قيادى إيجابى يتبنى مبادئ التميّز منهج عمل وثقافة مؤسسية، ويركز على تحسين الأداء والتطوير المتواصل المستدام، وتسعى إلى توفير منصة عربية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة، والاحتفاء بالجهود الحكومية العربية المتميزة.

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية عضو مجلس أمناء جائزة التميز الحكومى العربى على أهمية تكثيف المشاركة فى الجائزة التى تهدف لتعميم ثقافة التميز الحكومى، وترسيخ مفاهيم أنظمة الأداء والمتابعة والتخطيط الاستراتيجى فى ثقافة العمل الحكومى العربي.

وقال: "إن جائزة التميز الحكومى العربى تمثل أداة مهمة لتفعيل حراك عربى إيجابى فى العمل الحكومى، وإرساء فكر ومنهج عمل يحفز التطوير الإدارى المبنى على ثقافة التميز، وتطبيق أفضل الممارسات فى الأداء الحكومى، من خلال تسليط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة فى الدول العربية".

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مريم الحمادي مريم الحمادي

من جهتها، أكدت مريم الحمادي مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، أمين عام جائزة التميز الحكومي العربي، أن الجائزة تجسد رؤية وفكر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مواصلة التطوير والتحديث الحكومي، لتطوير رؤية عربية مشتركة للتميز الحكومي الهادف لتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع وتلبي طموحاتهم للمستقبل.