شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تحث جميع الأطراف على العودة لوقف إطلاق النار فى ليبيا قبل مؤتمر برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان، اليوم الأربعاء، أن الجهود التى تبذلها روسيا للتوسط فى وقف لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة فى ليبيا لم تكن حاسمة وحث جميع الأطراف، بمن فيها الداعمون الأجانب، إلى دعم وقف لإطلاق النار قبيل محادثات رئيسية يوم الأحد المقبل.

وقال لو دريان أمام جلسة برلمانية اليوم "لا يمكن الخروج من هذا المأزق سوى بعملية سياسية. لن يكون هناك حل عسكري... أُعلن وقف لإطلاق النار. ساد الهدوء، لكن المناقشات فى موسكو لم تكن حاسمة وعلى كل طرف احترام الهدنة لأن ذلك ضرورى لمؤتمر برلين يوم الأحد".

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وأنحى باللائمة على تركيا خاصة فى خطواتها العسكرية الحديثة مع السلطات فى ليبيا، قائلا إنها انتهاك واضح لحظر السلاح الذى تفرضه الأمم المتحدة.