شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد آل مكتوم: ستبقى دبى بيت الإعلاميين وناديهم وبلدهم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، اليوم الأربعاء احتفال نادي دبي للصحافة بمرور عشرين عاما على إطلاقه وتسلّم درع عاصمة الإعلام العربي.

ونشر حاكم دبى، صور من مشاركته اليوم الأربعاء، عبر حسابه على تويتر، وعلق :"أثناء احتفال نادي دبي للصحافة بمرور عشرين عاما على إطلاقه وتسلّم درع عاصمة الإعلام العربي.. دبي تحتضن أكثر من 4000 شركة إعلامية وعشرات الآلاف من المبدعين الاعلاميين.. ستبقى دبي بيت الاعلاميين وناديهم وبلدهم".



حاكم دبى

شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، يرافقه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، و الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبى رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبى للإعلام، و الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبى للإعلام، الاحتفال الذى أقامه "نادى دبى للصحافة" اليوم بمقره الجديد بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيسه، وكذلك مراسم تسلُّم دبى درع عاصمة الإعلام العربى للعام 2020، بحضور عدد من وزراء الإعلام العرب.



الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم



الشيخ محمد بن راشد

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و وفقا لما نشر على وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فى هذه المناسبة، أكد الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبى للإعلام، أن دولة الإمارات على مر تاريخها حرصت على توظيف طاقاتها وخبراتها فى دعم جهود التطوير الشاملة فى العالم العربي، إذ يبقى الصالح العربى عموماً أحد الأهداف الرئيسة التى تراعيها دولتنا فى الجانب الأعظم مما تقدم عليه من مبادرات وإنجازات كبرى يتخطى أثرها الإيجابى حدودها ليعم الأشقاء فى مختلف ربوع المنطقة، لمنحها مكانتها المستحقة كشريك فى صُنع مستقبل العالم.



محمد بن راشد



نادى دبى للصحافة

وقال، "كسبنا ثقة مؤسسات الإعلام العربية والعالمية بنهج منفتح وإدراك واعٍ لمغزى الرسالة السامية التى يعبر عنها كل صاحب قلم شريف ورسالة منزهة عن أى غرض ذاتى، واليوم دبى ترسخ مكانتها كمركز إعلامى محورى للإعلام العربى والعالمى، نجاح شراكتنا مع الإعلام أساسه احترام متبادل ورغبة مشتركة فى إرساء دعائم غد أفضل ينعم فيه الجميع بالخير والرخاء".