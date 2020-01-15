"بيت الاعلاميين العرب" تطالب بالإفراج عن موظفي "الخليج 365" بمصر ‎

إسطنبول/ محمد شيخ يوسف/ الخليج 365

أدانت جمعية بيت الاعلاميين العرب في تركيا، الأربعاء، مداهمة الشرطة المصرية مكتب وكالة "الخليج 365" بالعاصمة القاهرة، واحتجازها بعض موظفيها، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365 في القاهرة، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.وفي بيان، قالت الجمعية إنها "تدين مداهمة الشرطة المصرية واحتجازها لبعض موظفي مكتب وكالة الخليج 365 في القاهرة دون أي أسباب مقبولة".

ورأت في هذا التصرف "نوعا من أعمال العنف ضد الصحافة الحرة، فاحتجازالصحفيين الذين يبلغون العالم عما يحدث في مصر، من خلال توفير خدمة إخبارية دون انقطاع وفي بيئة ممتلئة بالاضطرابات انتهاك لحقوق الإنسان".

ولفتت الجمعية إلى أن "صمت المنظمات الدولية التي تدعي الدفاع عن حرية الصحافة إزاء الاعتداء على وكالة الخليج 365 يشجع الإدارة المصرية على مواصلة الانتهاكات في بقية الحقوق الأخرى".

وطالبت الجمعية بـ"الافراج، بشكل فوري، عن أصدقائنا الصحفيين الذين تم اعتقالهم دون وجه حق". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.