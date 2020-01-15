وزراء أتراك يتضامون مع وكالة الخليج 365

أنقرة/ الخليج 365

اتصل وزراء أتراك، الأربعاء، بالمدير العام لوكالة الخليج 365 شنول قازانجي، للتعبير عن تضامنهم مع الوكالة إثر اقتحام مكتبها من الشرطة المصرية بالعاصمة القاهرة.

ومن بين الوزراء الذين تواصلوا مع قازانجي، وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والصحة فخر الدين قوجة، والدفاع خلوصي أكار، والشباب والرياضية محمد قصاب أوغلو، والتربية ضياء سلجوق.

وأعرب الوزراء لقازانجي، عن تضامنهم مع صحفيي وكالة الأنضول، متمنين لهم السلامة.

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من جانبه، طالب وزير العدل التركي عبد الحميد غل، السلطات المصرية بالإفراج عن عاملي وكالة الخليج 365، معربا عن إدانته لاقتحام مكتبهم في القاهرة.

وقال غل، في تغريدة على "تويتر"، "ننتظر الإفراج عن موظفي وكالة الخليج 365 الموقوفين بشكل غير قانوني في مصر، وندين هذا العمل المتهور".

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365 في العاصمة القاهرة، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.