زعيم "الشعب الجمهوري" التركي يهاتف مدير الخليج 365

أنقرة/ الخليج 365

هاتف زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال قليجدار أوغلو، الأربعاء، رئيس مجلس إدارة وكالة الخليج 365 مديرها العام شنول قازانجي، إثر اقتحام الشرطة المصرية مكتب الوكالة في القاهرة.

واطّلع قليجدار أوغلو، من قازانجي، على آخر تطورات اقتحام مكتب الخليج 365 في القاهرة، وسلامة صحفييها.

وأعرب عن تمنيه بعودة موظفي الخليج 365 سالمين إلى ممارسة مهامهم الصحفية في أقرب وقت.

Advertisements

بدوره أعرب قازانجي، نيابة عن وكالة الخليج 365، عن شكره على اتصال قليجدار أوغلو، واطمئنانه على سلامة صحفييها.

وفي السياق نفسه، أعرب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، سيّد طورون، عن إدانته لتوقيف الشرطة المصرية صحفيي الخليج 365 في مكتب الوكالة بالقاهرة.

وقال طورون، عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن "محاولة ردع الصحافة التركية تنم عن العجز، أدين هذا العمل بشدة".

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365 في العاصمة القاهرة، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.