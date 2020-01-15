الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال السفارة المصرية لدى أنقرة

أنقرة/ توقيف دورول/ الخليج 365

استدعت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، القائم بأعمال السفارة المصرية لدى أنقرة، إثر توقيف موظفي وكالة الخليج 365 في القاهرة.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، أن الخارجية استدعت القائم بأعمال السفارة المصرية، وأبلغته إدانتها إثر توقيف موظفي الوكالة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أدانت الخارجية التركية، بشدة اقتحام الشرطة المصرية لمكتب وكالة الخليج 365 في القاهرة، وتوقيفها بعض العاملين هناك.

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وأضافت، في بيان، أنها تنتظر من السلطات المصرية إخلاء سبيل عاملي مكتب الخليج 365 بالقاهرة على الفور.

وأوضحت أن "مداهمة قوات الأمن المصرية لمكتب وكالة الخليج 365 في القاهرة، وتوقيف بعض عامليه دون ذريعة، يعد تضييقاً وترهيباً ضد الصحافة التركية، وندينه بشدة".

ومنذ 2013، تسير العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر بشكل متبادل على مستوى قائم بالأعمال.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365 في العاصمة القاهرة، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.