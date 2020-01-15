الرئاسة التركية تدين عداء النظام الإنقلابي العاجز في مصر للإعلام التركي

أنقرة/ الخليج 365
أدانت الرئاسة التركية، الأربعاء، الممارسات العدائية للسطات المصرية ضد الإعلام التركي.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية، حول اقتحام الشرطة المصرية لمكتب وكالة الخليج 365 في القاهرة.
وأضاف البيان ندين التصرف العدائي للنظام الإنقلابي في مصر ضد موظفي وكالة الخليج 365، مشيرا أن ذلك مؤشر على وضعيته العاجزة.
ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365 في العاصمة القاهرة، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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