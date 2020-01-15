الاتفاق يختتم تدريباته ويغادر إلى الرياض لمواجهة الهلال

صحيفة الخليج الالكترونية

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير عصر اليوم الأربعاء على ملعب عبدالله الدبل بالدمام قبل المغادرة إلى الرياض لمواجهة نظيره الهلال مساء غدٍ الخميس.

وكان التدريب (المغلق) الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد تركز على الجانب الفني حيث أدى اللاعبون بعض التمارين اللياقية الخفيفة، ثم أجروا تدريب التمرير عبر 3 مجموعات، بعد ذلك قسم المدرب لاعبي الفريق إلى مجموعتين حيث طبقت المجموعة الأولى عدد من الجمل التكتيكية فيما أجرت المجموعة الثانية مناورة على ثلث الملعب، واختتم المران بتنفيذ عدد من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة وركلات الترجيح.

وفور نهاية التدريب توجه الفريق الاتفاقي إلى مطار الملك فهد بالدمام للسفر إلى الرياض وذلك لمواجهة الهلال مساء يوم غدٍ الخميس على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ضمن منافسات دور الـ8 لكأس خادم الحرمين الشريفين.