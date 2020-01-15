الأخضر الأولمبي يتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا 2020

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صحيفة الخليج الالكترونية
حقق منتخبنا الوطني (تحت 23 عاما) الفوز على نظيره السوري، بمباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة آسيا تحت 23 عاماً، بنتيجة 1-0.
بهذا الإنتصار رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 7 نقاط، ليتأهل متصدر المجموعة الثانية، وتجمد رصيد سوريا عند 4 نقاط.
سجل هدف منتخبنا الوحيد في الدقيقة 79 من اللقاء، عن طريق فراس البريكان بطريقة جميلة جدا حيث استقبل عرضية أرضية وحولها بـ “الكعب” إلى داخل الشباك.
وفي المباراة الثانية تعادل المنتخب القطري مع نظيره الياباني بنتيجة 1-1، وودع المنتخبين البطولة.
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