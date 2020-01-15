نادي الفيحاء يتعاقد مع التشيلي فيلانويفا محترف الاتحاد

صحيفة الخليج الالكترونية نجح مجلس ادارة الفيحاء في الحصول على خدمات التشيلي كارلوس فيلانويفا لتدعيم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارية. وكان الهولندي تين كات ، المدير الفني للاتحاد ، قد أعلن استبعاد فيلانويفا عن اللقاء الذي سيجمع الفريق أمام أولمبيك ىسفي المغربي مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي كأس محمد السادس لأندية الأبطال.

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