إيقاف منقذ ريال مدريد مباراة واحدة

صحيفة الخليج الالكترونية

عوقب فيدريكو بالبيردي لاعب وسط ريال مدريد بالإيقاف مباراة واحدة بعد طرده أمام أتليتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم يوم الأحد الماضي بسبب خطأ حاسم ساعد ناديه على التتويج باللقب.

وأسقط لاعب أوروجواي البالغ عمره 21 عاما منافسه ألفارو موراتا المنفرد بالمرمى قرب نهاية الوقت الإضافي في نهائي كأس السوبر المعدلة في السعودية بعدما ارتكب خطأ عنيفا باستخدام القدمين معا.

وانتهت المباراة دون أهداف قبل أن يفوز ريال 4-1 بركلات الترجيح ليحرز اللقب بينما وصف دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو هذه اللقطة “بأنها أهم لحظة في المباراة”.

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وقال تقرير الحكم إن بالبيردي تلقى بطاقة حمراء مباشرة بسبب منع فرصة واضحة للتسجيل بينما قال الاتحاد الإسباني إن اللاعب سيعاقب بالإيقاف مباراة واحدة.

وسيغيب بالبيردي، الذي يعد أحد أفضل لاعبي ريال هذا الموسم، عن مواجهة أشبيلية صاحب المركز الثالث يوم السبت المقبل.

وسيعود بالبيردي إلى ريال عند مواجهة ريال بلد الوليد في الجولة التالية وسيكون بوسعه أيضا اللعب ضد أتليتيكو في مباراة قمة جديدة في أول فبراير شباط.