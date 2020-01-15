شكرا لقرائتكم خبر عن «إنستغرام» يضيف ميزة جديدة لـ«الرسائل» طال انتظارها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن تطبيق مشاركة الصور “انستغرام” عن دعم ميزة (الرسائل الخاصة) DMs عبر الويب، في خطوة طال انتظارها من مستخدمي الخدمة الذين يرسلون الكثير من الرسائل، فيشق عليهم ذلك عن طريق الهواتف والحواسيب اللوحية.

وأضاف التطبيق، أنه عند إطلاق الميزة للجميع سيكون المستخدمون قادرين على رؤية متى أتتهم الرسائل الجديدة، وعرض كامل البريد الوارد، وبدء دردشة جديدة، سواء فردية أو جماعية، وإرسال الصور (وليس التقاطها)، والنقر المزدوج للإعجاب، ومشاركة المنشورات عن طريق الرسائل.

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ومع أن اختبار ميزة (الرسائل الخاصة) على الويب كان قد رُصد قبل نحو سنة، فقد قالت الشركة: إن الميزة الآن لا تزال تجريبية، وهي متاحة لنسبة صغيرة من المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

بدوره، نشر الرئيس التنفيذي لشركة إنستغرام (آدم موسري) تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: إنها يأمل في إطلاق الميزة لجميع المستخدمين قريباً بعد نجاح مرحلة الاختبار.

وبإتاحة ميزة التراسل Direct على الويب، فإنه سيكون بإمكان مستخدمي إنستغرام التراسل بين بعضهم على الحواسب الشخصية العاملة بنظامي ويندوز وماك أو إس، إضافة إلى متصفحات الويب على الأجهزة المحمولة.