تركيا تستدعي القائم بالأعمال المصري بعد مداهمة مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة

ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية في تركيا أن أنقرة استدعت القائم بالأعمال المصري لديها إلى وزارة الخارجية يوم الأربعاء بعد مداهمة مكتب الوكالة في القاهرة.
وكانت الأناضول ذكرت في وقت سابق أن قوات الأمن المصرية داهمت مكتبها في القاهرة يوم الثلاثاء واحتجزت أربعة من العاملين فيه، في تحرك ندد به المسؤولون الأتراك.
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