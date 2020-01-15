تركيا تستدعي القائم بالأعمال المصري بعد مداهمة مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الأناضول في القاهرة

ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية في تركيا أن أنقرة استدعت القائم بالأعمال المصري لديها إلى وزارة الخارجية يوم الأربعاء بعد مداهمة مكتب الوكالة في القاهرة.

وكانت الأناضول ذكرت في وقت سابق أن قوات الأمن المصرية داهمت مكتبها في القاهرة يوم الثلاثاء واحتجزت أربعة من العاملين فيه، في تحرك ندد به المسؤولون الأتراك.