شكرا لقرائتكم خبر عن سلفاكير ومشار وحميدتى يناقشون تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت أطراف السلام فى جنوب السودان، بالقصر الرئاسى فى جوبا، اليوم الاربعاء، جلسة مباحثات ضمت رئيس جنوب السودان، الفريق أول سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة الدكتور رياك مشار، بحضور الوسيط السودانى، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي.

وذكر بيان لمجلس السيادة السودانى، أن الجلسة تناولت كيفية تنفيذ اتفاق السلام فى جنوب السودان، وتشكيل الحكومة قبل انقضاء مهلة المائة يوم التى حددها الضامنون مع أطراف سلام الجنوب بمدينة عنتبى الأوغندية، كما استعرض الاجتماع التقدم، الذى تم إحرازه فى ملف الولايات.

وأكد توت قلواك، مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، فى تصريح صحفى عقب الاجتماع، التزام الأطراف بتشكيل الحكومة فى غضون المواعيد المحددة خلال فترة المائة يوم، موضحا أن ملف الترتيبات الأمنية يسير بصورة جيدة.

Advertisements

وبشأن ملف الولايات، أكد توت أن الحكومة على موقفها بتشكيل 32 ولاية، ولكن الأطراف فى انتظار تقارير اللجان الفنية للبت النهائى بشأنها، مشيرا إلى أن الأطراف لم تحدد عددا معينا للولايات حتى الآن.

وأضاف توت قلواك، مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، أن الأطراف ستتوصل قريبا إلى اتفاق شامل بشأن القضايا الخلافية.

وكانت سكرتارية لجنة الوساطة لمفاوضات السلام السودانية، التى تضم دولة جنوب السودان والأمم المتحدة و"يوناميد"، قد عقدت اجتماعا يوم الاثنين، فى جوبا، تناول تقييم سير مفاوضات السلام السودانية فى مساراتها المختلفة، وقال عضو فريق الوساطة ضيو مطوك، فى تصريح صحفى، "إن الأسبوعين القادمين حاسمان فى عملية السلام فى السودان، لافتا إلى أن الاجتماع أجرى تقييما شاملا لما تم فى المفاوضات خلال الفترة السابقة، وناقش عمل الوساطة خلال المرحلة القادمة".