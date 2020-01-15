شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى: إطلاق 4 صواريخ من قطاع غزة بدون إصابات أو أضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش الإسرائيلى، إن 4 صواريخ أُطلقت من قطاع غزة على إسرائيل، اليوم الأربعاء، دون ورود تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار.

وأضاف الجيش الإسرائيلى، فى بيان أن منظومة القبة الحديدية الدفاعية أسقطت صاروخين، وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الصاروخين الآخرين سقطا فى منطقتين غير مأهولتين.

وانطلقت صفارات الإنذار من الصواريخ فى عدة بلدات إسرائيلية قرب الحدود مع غزة. وقالت خدمة إسعاف إسرائيلية إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الهجوم، وهو الأول من نوعه منذ ثلاثة أسابيع.

ولم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة الذى تفرض إسرائيل عليه حصارا تقول إنه لمخاوف أمنية تتعلق بحركة (حماس) التى تديره.

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وكان صاروخ قد أطلق الشهر الماضى من قطاع غزة على مدينة عسقلان بجنوب إسرائيل بينما كانت تستضيف تجمعا انتخابيا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مما اضطره للجوء إلى مكان آمن لفترة وجيزة. ولم يسفر الصاروخ عن إصابة أحد.

لكن الوضع ظل هادئا معظم الوقت منذ تصاعد العنف لمدة يومين فى نوفمبر بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامى المسلحة فى غزة مما أسفر عن مقتل 34 فلسطينيا وإصابة عشرات الإسرائيليين.