شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن التونسى يلقى القبض على 3 عناصر تكفيرية بتهمة الانتماء لتنظيمات إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت قوات الأمن التونسية، القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية ينتمون لتنظيمات إرهابية، وصادر بحقهم أحكام بالسجن، وذكرت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أنه فى إطار التصدى لظاهرة الإرهاب وتقفى أثر العناصر التكفيرية، تمكنت وحدات الحرس الوطنى أمس الثلاثاء، فى ولاية "الكاف" من إلقاء القبض على عنصرين تكفيريين -محل بحث- بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، وصادر فى شأنهما أحكام بالسجن لمدة ست سنوات.

وأضافت الوزارة، أن الحرس الوطنى بولاية "منوبة" ألقى القبض على عنصر تكفيرى آخر -محل بحث- لانتمائه لتنظيم إرهابي، وصادر فى شأنه حكم بالسجن لمدة عشر سنوات.

وأشارت الداخلية التونسية إلى أنه بمراجعة النيابة العامة، أذنت بالتحفظ عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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و كانت قوات الأمن التونسى، قد نفذت عملية مطاردة لمهربين، استخدمت فيها الذخيرة الحية قرب الحدود مع ليبيا، وتمكنت خلال هذه العملية من ضبط أسلحة تركية الصنع لكنها لم تتمكن من إلقاء القبض على أفراد العصابة الذين توغلوا فى الجانب الليبي، وأعلن الناطق الرسمى للإدارة العامة للديوانة التونسية، العميد هيثم زناد، فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين بالعاصمة تونس ، أنه تم مصادرة 19 بندقية صيد برى عيار 12 ملم تركية الصنع فى ولاية "تطاوين".

وأوضح، أن هذه العملية تمت بناءً على معلومات مسبقة تلقتها فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية حول تبادل بضائع مهربة بولاية تطاوين، ونصبت خلالها القوات كمينا فى صحراء رمادة على مقربة من الحدود التونسية الليبية، وتم رصد سيارة رباعية الدفع غير حاملة للوحة معدنية.